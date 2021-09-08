Magazin Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Düğüm Salonu filmi eğlenceli konusuyla izleyenleri kahkahaya boğuyor. 2018 yılında çekimlerine başlayan film önce sinema perdesinde sonra da televizyon ekranlarında yer aldı ve her defasına çekildiği mekanlar, konusu ve oyuncularıyla beğenileri üzerine topluyor.

08 Eylül 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Düğüm Salonu filmi, bir düğün sırasında hiç beklenmedik gelişmelerin yaşanması ve olayların birer birer düğüme dönüşmesini komik bir dille izleyenlere aktarıyor. Peki, Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

DÜĞÜM SALONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine 2018 yılında başlanan Düğüm Salonu filminin çekimleri İzmir’in ilçesi Buca’da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar önce birbirine aşık olan gelin ve damat, ayrı salonlarda ayrı kişilerle evlenmek üzeredir. Bu beklenmedik tesadüf neticesinde olaylar birbirine karışır, sırlar ortaya çıkar ve ortalık kısa süre içinde karışır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Serkan: Şahin Irmak
  • Hülya: İrem Sak
  • Tarık: Emre Karayel
  • Oğuz: Onur Buldu
  • Buse: Gonca Vuslateri
  • Cemil: Salih Kalyon
  • Züleyha: Bilge Şen
  • Nebahat: Ayşenil Şamlıoğlu

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