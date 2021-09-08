Düğüm Salonu filmi, bir düğün sırasında hiç beklenmedik gelişmelerin yaşanması ve olayların birer birer düğüme dönüşmesini komik bir dille izleyenlere aktarıyor. Peki, Düğüm Salonu filmi nerede çekildi? Düğüm Salonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

DÜĞÜM SALONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine 2018 yılında başlanan Düğüm Salonu filminin çekimleri İzmir’in ilçesi Buca’da gerçekleştirildi.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllar önce birbirine aşık olan gelin ve damat, ayrı salonlarda ayrı kişilerle evlenmek üzeredir. Bu beklenmedik tesadüf neticesinde olaylar birbirine karışır, sırlar ortaya çıkar ve ortalık kısa süre içinde karışır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?