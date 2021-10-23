Magazin Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimler? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu
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Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimler? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu

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Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimler? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu

Düğüm Salonu filmi, eğlenceli konusu ve geniş oyuncu kadrosuyla sinema salonlarının ardından şimdi de televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte, Yönetmenliğini Hakan Algül’ün senaristliğini ise Şahin Irmak’ın üstlendiği Düğüm Salonu filmine ilişkin detaylar…

23 Ekim 2021, Cumartesi 15:34 Son Güncelleme:
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Eski iki sevgili aynı gün yan yana salonlarda evlenirse her şey yolunda gidebilir mi yoksa işler hiç olmadığı kadar karışır mı? Düğün salonunun Düğüm Salonu’na döndüğü filmde tüm karmaşa tüm komikliğiyle izleyiciye aktarılıyor. Peki, Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimler? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu…

DÜĞÜM SALONU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018 yılında vizyona giren Düğüm Salonu filminin çekimleri İzmir’in Buca ilçesinde gerçekleştirildi.


DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR

Serkan ve Hülya bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşıktır. Aradan yıllar geçer şimdi hem Serkan hem de Hülya aynı gün aynı anda düğün salonunun önündedir. Ancak her ikisi de başka kişilerle evlenmeye hazırdır. Eski aşık iki çiftin birbirleriyle düğün salonunda karşılaşması eski defterlerin açılmasına, sırların ortaya saçılmasına ve durumun içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

  • Serkan: Şahin Irmak
  • Hülya: İrem Sak
  • Tarık: Emre Karayel
  • Oğuz: Onur Buldu
  • Buse: Gonca Vuslateri
  • Cemil: Salih Kalyon
  • Züleyha: Bilge Şen
  • Nebahat: Ayşenil Şamlıoğlu

 

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