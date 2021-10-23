Eski iki sevgili aynı gün yan yana salonlarda evlenirse her şey yolunda gidebilir mi yoksa işler hiç olmadığı kadar karışır mı? Düğün salonunun Düğüm Salonu’na döndüğü filmde tüm karmaşa tüm komikliğiyle izleyiciye aktarılıyor. Peki, Düğüm Salonu nerede ve ne zaman çekildi? Düğüm Salonu filminin oyuncuları kimler? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu…

DÜĞÜM SALONU NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2018 yılında vizyona giren Düğüm Salonu filminin çekimleri İzmir’in Buca ilçesinde gerçekleştirildi.





DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR

Serkan ve Hülya bir zamanlar birbirlerine deli gibi aşıktır. Aradan yıllar geçer şimdi hem Serkan hem de Hülya aynı gün aynı anda düğün salonunun önündedir. Ancak her ikisi de başka kişilerle evlenmeye hazırdır. Eski aşık iki çiftin birbirleriyle düğün salonunda karşılaşması eski defterlerin açılmasına, sırların ortaya saçılmasına ve durumun içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olur.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER