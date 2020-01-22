Düğün çorbası tarifi: Düğün çorbası nasıl yapılır?

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Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası malzemeleri

- 2 litre et suyu

- 250 gram koyun eti

- 125 gram un (1 bardak silme)

- 1 yemek kaşığı tereyağ (tepeleme)

- 1/2 yemek kaşığı tuz

- 2 çay kaşığı kırmızı biber

Düğün çorbası terbiyesi için:

- 2 yumurta sarısı

- 1 adet limon

Düğün çorbası yapılışı

Kuşbaşı doğranmış eti yeterince suyla pişirin. Unu bir bardak soğuk et suyuyla karıştırıp bulamaç yapın. Kalan et suyunu kaynatın. Pişen eti ve suyunu birleştirin. Hazırladığınız bulamaçı azar azar iyice karıştırarak ekleyin. Tuzu ekleyip 10 dakika daha pişirin. Terbiyesini yapıp ekleyin. Servisten önce üzerine yağ ve kırmızı biber yakıp gezdirin.

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