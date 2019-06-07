Düğün dansı kazanç kapısı oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte çiftlerin düğün hazırlıkları da hız kazandı. Bu hazırlıklar; davetiye, salon, gelinlik, damatlık, takı, ayakkabı, kuaför, pasta, çiçek, fotoğraf ve video çekimi ile organizasyon işi yapan şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok sektörü canlandırdı. Çiftlerin ilk dans heyecanı da bu amaçla düzenlenen kurslarla eğitmenlere yeni bir gelir kapısı açtı. İlk danslarını unutulmaz kılmak isteyen çiftler, 400 ila bin 200 lira arasında bedeller ödeyerek hayatlarının en özel anlarını güzel bir gösteriyle taçlandırıyor.

ŞOVLAR HAZIRLANIYOR

Dans eğitmeni Muzaffer Gür, kursların süresinin çiftlerin seçtikleri parça ve gelinliğin modeline göre değiştiğini belirterek, düğünden yaklaşık 2 ay önce kurslara başlandığını, 6-7 derste çiftlerin eğitimi tamamladıklarını ifade etti. Çiftlerin farklı isteklerinin de olduğunu anlatan Gür, "Mesela damat tek başına zeybek yapmak istiyor veya gelin kız arkadaşlarıyla birlikte bir gösteri hazırlamak istiyor. Çiftlerin isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Şov hazırlıyoruz, onları yönlendiriyoruz" dedi. Düğün dansı kurslarının fiyatlarının şehirlere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Gür, "Kurslar 400 liradan başlayıp, bin 200 liraya kadar gidiyor" ifadesini kullandı. Gür, düğün danslarına talebin özellikle Nisan-Kasım aylarında arttığını kaydetti.

HALK OYUNU EĞİTİMİ DE ALIYORLAR

Dans eğitmeni Şenol Vefa Gülmez de 4 saatlik standart bir programın fiyatının 500- 600 lira civarında olduğunu, bazı özel kampanyaların da yapıldığını söyledi. Gülmez, eşli dansların yanı sıra düğünlerden önce halk oyunları eğitimi almak isteyenlerin de bulunduğunu; erik dalı, harmandalı ve damat halayı gibi dansların en popüler danslar arasında yer aldığını dile getirdi. (Takvim)