Düğün davetiyeniz, yeni sezonun trend Boho konseptiyle fark yaratsın!

Tüm dünyada 2018'e Boho (Bohem) tarz damgasını vuruyor! Evlilik telaşında olan çiftler, gelinlikten pastaya kadar düğün organizasyonlarını yaparken konsepte uygun nikah davetiyelerini de Boho tarzdan yana kullanıyor. Çiftleri 70'lerin dünyasına büyülü bir yolculuğa çıkaran Boho tarzda düğünler, artık yeni sezonun en çok tercih edilen konsepti oldu.Vintage, Gipsy, Hippi akımlarını içinde barındıran, sıradan olmayan, özgün Boho konseptiyle düğün organizasyonunuzu yaparken davetiyenizi de atlamamalısınız! 2018'de davetiyeler de Boho tarzıyla sıradanlığı sevmeyen ve değişikliğe açık olan çiftlerin tercihleri arasında. Doğal ve etnik özelliklerle süslenen davetiyeler, kişisel dokunuşlara da imkan tanıyor.Seçtiğiniz düğün davetiyesi, düğününüzün çok önemli bir parçası aslında. Rengi, stili ve yazı karakteriyle düğününüzün ana konseptini de yansıtacak. Eğer ilhamınızı Boho tarzdan yana alıyorsanız seçimlerinizi de bu yönde yapmanız gerekiyor. 50'li yıllardan ilham alan davetiyelerde renkli ve hareketli vintage öğeler bulunurken, Rustik Bohem ve Gipsy stilinin romantizmi için de pastel tonları tercih etmek en doğrusu olacaktır.Gips veya Bohem denildiğinde aklınıza gelen fırfırlı etekler, danteller, püsküller gibi detayları gelinliğinize olduğu gibi davetiyenize de yansıtabilirsiniz. Gelin buketi ve saç aksesuarlarınızla uyumlu bir davetiye, konseptinizin bütünlüğünü de sağlayacak. Bunun için yapmanız gereken en önemli detay, pastel tonları tercih etmeniz.Her gelin ve damat adayı, düğünlerinin özel olmasını ve uzun yıllar unutulmamasını ister. Kendi tarzlarını ve dokunuşlarını düğün konseptlerine yansıtmak isteyen günümüz çiftleri için Boho, çok doğru bir tercih olacaktır. Böylelikle sıradanlıktan kurtarılan düğün anlayışı, kişiye özel detaylarla yıllarca hatırlanacak özel bir güne dönüşecektir.Evlilik hazırlığında olan çiftlerin en büyük sorunu, onlarca ihtiyaçlarını karşılamak için aylar boyunca yoğun bir uğraş içine girmeleri. Mutluluğa giden yolda size rehberlik eden İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenecek Evlilik Hazırlıkları Fuarı'nı 2-4 Şubat tarihlerinde gezerek 3 günde hayalinizdeki düğün konseptini yaratmak için pek çok seçeneği aynı anda bulabilirsiniz. 16 yıldır çiftlere rehberlik eden fuarda,Vintage tarzı bir düğün yapacaksanız düğün dekorasyonunuzda bir kaç antika parçanın yer alması şart! Ana parça olarak bir adet dikkat çekici obje seçin. Örneğin gelin arabanız klasik bir araba olabilir. Seçtiğiniz davetiyeniz sade bir kağıda basılmış ve üzeri dantel ya da kurdele ile hatta çuval bezi gibi kumaşlarla kaplanmış olabilir. Davetiyeye Vintage havası katmak için farklı kağıt seçenekleri arasında kraft kullanılabilir. Kuş, çiçek gibi desenleri, hatta vintage bir tarzda çekilmiş fotoğrafınızı davetiyenize ekleyebilirsiniz. 45'lik plak şeklinde bir davetiye veya bir daktilo resmi de aynı havayı verecektir. Tüm bunları yaparken yazı karakterlerini de unutmamak gerekiyor. Eski yazı veya el yazısı, italik olarak kullanıldığında davetiyeniz Vintage tarzı ile düğün konseptinize bütünlük katacaktır.