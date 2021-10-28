Düğün Dernek 2 Sünnet filmi sinemada yaklaşık 70 milyon hasılata yaklaşırken, bu başarının büyük bir kısmı elbette ki filmin konusu ve oyuncularına ait. İlk filmde birçok olayın ardından oğlunu evlendiren İsmail, bu sefer de eski ekibini bir araya getirerek torununu sünnet ettirmeye çalışıyor. Peki, Düğün Dernek 2 Sünnet nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm detaylar…

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri, Sivas ve Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi…

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Düğün Dernek filminde İsmail, tüm olumsuzluklara ve olaylara rağmen yurt dışından gelen oğlunun düğününü yapabilmişti. Şimdi ise torununu sünnet ettirmek için yeniden bir düğün organize ediyor. Ancak torununun Letonyalı annesi ve annesinin ailesinin bu durumdan habersiz olması olayın git gide büyüyerek şehir genelinde düzenlenen bir düğüne dönüşmesine neden oluyor. Tabii ki tüm bunlar olurken de olayların arkası kesilmiyor.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ