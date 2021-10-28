Düğün Dernek 2 Sünnet nerede ve ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Düğün Dernek 2 Sünnet filmi, ilk film Düğün Dernek’in devamı ve sinema izleyicisi tarafından en az ilk film kadar beğenildi. Murat Cemcir ve Ahmet Kural’ın yine başrolde oynadığı filmde, eğlence, macera ve kahkaha hiç eksik olmuyor. İşte, Düğün Dernek 2 Sünnet filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları…
28 Ekim 2021, Perşembe 16:37 Son Güncelleme:
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Düğün Dernek 2 Sünnet filmi sinemada yaklaşık 70 milyon hasılata yaklaşırken, bu başarının büyük bir kısmı elbette ki filmin konusu ve oyuncularına ait. İlk filmde birçok olayın ardından oğlunu evlendiren İsmail, bu sefer de eski ekibini bir araya getirerek torununu sünnet ettirmeye çalışıyor. Peki, Düğün Dernek 2 Sünnet nerede ve ne zaman çekildi? İşte film hakkında tüm detaylar…
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren Düğün Dernek 2 Sünnet filminin çekimleri, Sivas ve Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi…
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Düğün Dernek filminde İsmail, tüm olumsuzluklara ve olaylara rağmen yurt dışından gelen oğlunun düğününü yapabilmişti. Şimdi ise torununu sünnet ettirmek için yeniden bir düğün organize ediyor. Ancak torununun Letonyalı annesi ve annesinin ailesinin bu durumdan habersiz olması olayın git gide büyüyerek şehir genelinde düzenlenen bir düğüne dönüşmesine neden oluyor. Tabii ki tüm bunlar olurken de olayların arkası kesilmiyor.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
- Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
- Rasim Öztekin - İsmail
- Barış Yıldız - Muallim Saffet
- Devrim Yakut - Hatice
- Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
- İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
- Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
- Erdal Tosun - Deli Doktor
- Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
- Nükhet Duru - Kendisi
- Mustafa Keser - Kendisi
- Hakan Akın - Belediye Başkanı
- Jelena Bozic - Monica
- Deniz Erayvaz - Matias
- Juris Strenga - Leton Dede
- Zahide Yetiş - Doktor
- Ali İhsan Varol - Sünnetçi
- Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
- Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
- Arzu Oruç - Lobideki Kız
- Ferit Aktuğ - Komiser
- Tuna Kirli - Soyguncu
- Giray Altınok - Soyguncu
- Alper Kadayıfçı - Soyguncu