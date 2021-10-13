Düğün Dernek filminde, Anadolu’nun ortasında küçük bir köyde yaşayan İsmail’in yurt dışından gelen oğluna unutulmaz bir düğün yapma çabası çıkan olaylarla gerçekten unutulmaz bir hal alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkatleri üzerine çeken film aynı zamanda 2014 yılında, son 30 yılın e çok izlenen filmi olma özelliğini kazanmıştı. İşte, izlenme rekorları kıran Düğün Dernek filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin hikayesi Sivas’ın Esenyurt köyünde geçiyor. Ancak filmin çekimleri Sivas ve Erzincan’ın Kemaliye ilçelerinde çekildi.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İsmail, Sivas’ın Esenyurt köyünde eşi ile birlikte yaşamaktadır. Çiftin tek oğlu Tarık ise yurt dışında yaşarken bir gün ansızın baba ocağının kapısını çalar.

Herke Tarık’ın geliş nedenini sıla hasreti zannetse de kısa sürede bu sürpriz ziyaretin nedeni de ortaya çıkar.

Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica isimli bir kızla birliktedir ve aynı ülkede çalışmak için tek çare evlenmeleridir! İsmail ise babasının rızasını almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlıdır ve alelacele bir düğün telaşına girer.

Ancak ortadaki en büyük sorun İsmail’in düğün için hiçbir hazırlığının olmamasıdır. "Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!" diyen İsmail, en yakın arkadaşları Çetin'i Tüpçü Fikret'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

Tüpçü Fikret Sivas'taki 'bağlantılarını' kullanarak önce bir otel düğünü için söz verir ancak işler hiç de planladığı gibi gitmez ve düğün için köy meydanında hazırlıklar başlar.

Nikah şekerlerinden, düğün davetiyelerine kadar her şey hazırlanır ancak, asıl esas curcurna düğün gecesi kopar. Deve sırtında düğün yerine gelen gelin kaybolur, Letonya’dan gelini kaçırmak için gelen mafyalar düğünü basar ve düğünün her anı bin bela ile dolar.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?