Türkiye Düğün fotoğrafçısı 30 metrelik uçurumdan düştü!

Düğün fotoğrafçısı 30 metrelik uçurumdan düştü!

Türkiye

Düğün fotoğrafçısı 30 metrelik uçurumdan düştü!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düğün fotoğrafı çekmeye giden 23 yaşındaki genç, Tazı Kanyonu'nda 30 metrelik uçurumdan düştü.

22 Eylül 2021, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tazı Kanyonu'na, gelin ve damadın düğün fotoğrafını çekmeye giden E.İ.A. (23), dengesini kaybedip, 30 metrelik uçurumdan düştü. Yaralanan genç Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yerli ve yabancı turistlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Tazı Kanyonu, son dönemde çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirmek için uğrak yeri haline geldi.

Gelin ev damadın düğün fotoğrafını çekmek için Tazı Kanyonu'na gelen E.İ.A., anlık dikkatsizlikle 30 metrelik yükseklikten uçuruma düştü. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. E.İ.A., çevredekiler ile jandarma ve itfaiye görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Hafif yaralanan E.İ.A., ambulans helikopterle alınıp, AÜ Hastanesi'ne götürüldü. E.İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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