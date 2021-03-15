Türkiye Düğün hazırlığı yapan Dila hemşire kafasına sıkarak intihar etti

Düğün hazırlığı yapan Dila hemşire kafasına sıkarak intihar etti

Türkiye

Düğün hazırlığı yapan Dila hemşire kafasına sıkarak intihar etti

Gaziantep'te, düğün hazırlığı yapan hemşire Dila Yıldırım tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İşte kahreden haberin detayları...

15 Mart 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi olan Dila Yıldırım, evde başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dila Yıldırım'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Öte yandan genç sağlıkçının nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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