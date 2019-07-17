Düğün hazırlıkları devam ediyor

Deniz Baysal, "Çok keyifli ama bir o kadar da yorucu ve stresli bir süreçten geçiyoruz. Zaman yaklaştıkça stres de artıyor. Bugün bazı eksiklerimizi tamamlamak için buraya geldik" açıklamasında bulundu.

Düğün hazırlığının dışında yeni sezon dizi tekliflerini de değerlendirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Gelen teklifler var fakat netleşen bir durum şu an için söz konusu değil. Senaryoları okuyorum. Kısmet olursa yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlarda olabilirim" dedi.