Türkiye Düğün için süslediği araç mezarı oldu! Kurşuna dizildi

Düğün için süslediği araç mezarı oldu! Kurşuna dizildi

Türkiye

Düğün için süslediği araç mezarı oldu! Kurşuna dizildi

Şanlıurfa’da süslediği otomobili ile bir yakınının düğününe giden Veysel Turmak, trafikte tartıştığı Halil Demirkan'ı ayağından yaraladı. Demirkan da üzerindeki tabancayla Veysel Turmak’a peş peşe ateş etti.

26 Eylül 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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Olay, cuma günü Köylükent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yakınının düğününe katılmak için otomobilini süsleyerek trafikte ilerleyen Veysel Turmak, kavşakta Halil Demirkan adlı sürücüyle 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmayı sürdürdü.



Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği tartışmada sürücülerden Veysel Turmak, tabancasını çıkarıp Demirkan'ı ayağından yaraladı. Demirkan da üzerindeki tabancayla Veysel Turmak’a peş peşe ateş etti. Hastaneye kaldırılan Veysel Turmak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otomobiline binerek olay yerinden kaçan Demirkan, tedavi için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına aldı. Demirkan, tartışmada ilk olarak kendisinin yaralandığını, ruhsatlı tabancasıyla kendisini korumak için Turmak’a ateş açtığını ve pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Demirkan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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