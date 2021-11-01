Trabzon’un Sürmene ilçesinde İdris Şahin (36), düğünde havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralandı. D.A.U. jandarmaya teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





Olay, dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesinde yapılan arkadaşının düğününe katılan İdris Şahin, burada havaya ateş açmak isteyen D.A.U.'nun tabancasından çıkan mermi ile yaralandı.

ŞAH DAMARINI SIYIRDI

Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun şah damarı bölgesini sıyırdığı tespit edilen Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

D.A.U. jandarmaya teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MERMİNİN İSABET ETTİĞİ AN KAMERAYA YANSIDI

D.A.U.'nun tabancasından çıkan kurşunla yaralanma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde açık alanda düğünde horon oynandığı sırada tabancayla ateş edildiği, merminin isabet ettiği Şahin’in yere yığıldığı görüldü. Paniğin yaşandığı düğünde eğlence, yerini bir anda feryatlara bıraktı.

'DENETİMLERE AĞIRLIK VERİLECEK'

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma’ ve ‘Yorgun mermi hiçbir zaman havada kalmaz’ projeleriyle eğlencelerde yanlış alışkanlıklarla mücadele ederek halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. Silah atılarak mutluluğun kutlanmayacağı bilincinin vatandaşlarda yaygınlaşması adına düğünlerde ve toplu törenlerde sivil ekiplerce denetlemelere ağırlık verileceği öğrenildi.