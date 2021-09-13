Türkiye Düğün magandaları! Utanmadan sosyal medyadan paylaştılar

Düğün magandaları! Utanmadan sosyal medyadan paylaştılar

Türkiye

Düğün magandaları! Utanmadan sosyal medyadan paylaştılar

Antalya'da bir grup genç, arkadaşlarının düğün konvoyunda caddede araçlarıyla drift attı, silahlarıyla da havaya ateş açtı. Gençler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde, arkadaşlarının düğün konvoyuna katılan bir grup genç, araçlarıyla sokakta drift attı, seyir halindeyken de silahlarla havaya ateş açtı.

Caddede de durup tabanca ve tüfekle havaya ateş eden gençler, çevredeki binalarda oturanlara aldırış etmeden tetiğe defalarca bastı. Bir ara yolda aracını durduran gençlerden biri, bagajı açıp, fişeği biten arkadaşının tüfeğini doldurdu. Konvoydaki o anları cep telefonuna kaydeden gençler, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.



Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)

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