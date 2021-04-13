Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında düğün, nişan, kına ile ilgili de çok önemli bir son dakika duyurusunda bulundu. Erdoğan düğün, nişan, kına gibi toplantılarla ilgili alınan karar hakkında ‘Kına, düğün, nişan, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir’ ifadelerini kullandı





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Erdoğan detayların bu gece yayınlanacak olan içişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulacağını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kısmi kapanma ile ilgili yeni tedbirler:

Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05 olarak güncellendi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.

Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.

Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.

Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

Uygulama yarın akşam saati ile başlayacaktır.