Düğün planını Marmaris’te yaptılar

Son dönemlerde popülaritesi giderek artan popçu Ece Seçkin ile pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel’de tatil yapıyor.

Aşıklar iki günlüğüne Yunan Adası Simi’ye gidip yeniden Marmaris’e otellerine döndü. Benden duymuş olmayın ama sonbaharda evleneceklermiş. Tatil boyunca düğünlerinin detaylarını konuşup planlama yapmışlar.

HAYIRDIR İNŞALLAH

Hareketli yaşamı ile magazin basınının vazgeçilmezlerinden olan iş insanı Serdar Bilgili’yi salı gecesi Etiler’deki ünlü İtalyan lokantası Paper Moon’da gördüm. Yanında da gazeteci ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel vardı.

İkili son derece neşeli ve eğlenceli bir yemek yedi, hoş sohbet edip eğlendi. Serdar Bilgili yedi aydır müzisyen Ozan Doğulu’nun eski eşi Ece Yosmaoğlu ile flört ediyor. Ama o gece Ece Hanım yemekte yoktu.

ESKİ ŞARKIYA YENİ KLİP

Sezen Aksu, altı yıl aradan sonra 2017’de sözü ve müziği kendisine ait şarkılardan oluşan ‘Biraz Pop, Biraz Sezen’ isimli albümü çıkarmıştı.

Albümden birçok şarkıya klip çeken Aksu, önümüzdeki hafta kamera karşısına geçip yine bu albümde yer alan ‘Günaydın Memur Bey’ adlı şarkısına klip çekecek. Klip Ağustos’ta dijital platform ve müzik kanallarında yayınlanmaya başlayacak.

AİLELERİ TANIŞIP KAYNAŞIYOR

Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman iki aydır Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuba Coşkun ile flört ediyor. Fikret başkan sevgilisi Tuba’yı geçen ay yeğeni Tayfun Çotuk’un düğününe götürüp ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırmıştı.

Aşıkları önceki gün Etiler’de bir restoranda gördüm. Tuba Coşkun’un ablası Şeyda ve eşi Uğursay Yeğin onlara eşlik ediyordu. Tuba Hanım da eniştesi ve kardeşini o gece sevgilisi Fikret Orman ile tanıştırıp kaynaştırmak için bir araya getirmiş.



