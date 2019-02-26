Düğün salonu tartışması kanlı bitti! Kümeste yakalandı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Serhat Y., gelinlik dükkanı işleten eşi Teslime Y.'nin, düğün salonunun kiralanması sırasında anlaşmazlık yaşadığı Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.

ÜZERİNDEKİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Y., Kılınçkan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EVE BASKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Serhat Y.'nin kaçtığı otomobili eşinin misafirliğe gittiği evin önüne park ettiği, anahtarını da duvarın üzerine bıraktığını tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Serhat Y.'nin bir akrabasının evine gittiğini belirledi. Eve baskın yapan polis, Serhat Y.'yi kümeste, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



