Türkiye Düğün ve nikahlar yasak mı? Düğün ve nikahlar ne zaman başlıyor?

Düğün ve nikahlar yasak mı? Düğün ve nikahlar ne zaman başlıyor?

Türkiye

Düğün ve nikahlar yasak mı? Düğün ve nikahlar ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir düğünlere izin verilmezken, normalleşme adımlarının atılması ile birlikte 'düğünler ne zaman başlıyor?' sorusu gündeme geldi. Peki, nikah ve düğünler ile ilgili yasaklar devam edecek mi? Düğünler ne zaman başlayacak?

18 Mayıs 2021, Salı 09:28 Son Güncelleme:
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17 günlük tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi paylaşıldı. Paylaşılan genelgede düğün ve nikahlar ile ilgili de bir madde yer aldı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? DÜĞÜN YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Genelgede “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi” denildi.

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran’a kadar devam edecek. 1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek.


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