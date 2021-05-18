Düğün ve nikahlar yasak mı? Düğün ve nikahlar ne zaman başlıyor?

17 günlük tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme genelgesi paylaşıldı. Paylaşılan genelgede düğün ve nikahlar ile ilgili de bir madde yer aldı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? DÜĞÜN YASAKLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Genelgede “Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi” denildi.

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran’a kadar devam edecek. 1 Haziran sonrası düğün, nişan ve kına organizasyonları içinse yeni karar beklenecek.



