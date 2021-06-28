İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Temmuz tarihi itibariyle uygulamaya alınacak genelgede düğün ve nikah törenlerde uyulması gereken kurallar belli oldu. Genelgeye göre, düğün ve nikahlarda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan yasakların büyük kısmı da kalkmış oldu…

DÜĞÜN VE NİKAHLARDA YİYECEK İÇECEK İKRAMI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Haziran’da gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Türkiye’nin 1 Temmuz itibariyle yeni bir döneme girdiğini aktarmış ve bu tarih itibariyle hayata geçirilecek bazı uygulamalar hakkında bilgi vermişti.

27 Temmuz Pazar günü İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile de düğün ve nikah törenleri de dahil olmak üzere pek çok konu hakkında detaylar belli oldu.

Genelgede yer alan bilgilere göre, düğün ve nikahlarda yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

Bununla birlikte, nikah ve düğünlerde (kapalı yerler için halen uygulanmakta olan kişi başına asgari 6 m² yer bulunması şartı dışında) misafir sayısında herhangi bir sınırlandırma olmayacak.

DÜĞÜNLERDE DANS, HALAY VE OYUN YASAK MI?

Düğünlerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de dans, halay ve oyunlar olmaya devam ediyor. Yine İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, düğün ve nikahlarda sadece fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.

KÖY DÜĞÜNLERİ VE SOKAK DÜĞÜNLERİ SERBEST Mİ?

Köy düğünleri de 1 Temmuz itibariyle yapılabilecek, ancak il, ilçe ve beldelerde sokak düğünlerine izin verilip verilmeyeceğine İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından karar verilecek.