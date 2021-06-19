Türkiye Düğün 'zehir' oldu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Düğün 'zehir' oldu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Türkiye

Düğün 'zehir' oldu! Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenen 30 kişi hastanede tedaviye alındı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 20:14 Son Güncelleme:
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Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yapılan düğünde evde pişirilen tavuk yemeği, gelen misafirlere ikram edildi. Yemek yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden bazıları, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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