Türkiye Düğünde başına saçmalar isabet eden Dilek'ten haber geldi

Düğünde başına saçmalar isabet eden Dilek'ten haber geldi

Türkiye

Düğünde başına saçmalar isabet eden Dilek'ten haber geldi

Şanlıurfa’da, ailesiyle birlikte düğüne katılan Dilek Doğantürk'ün havaya rastgele silah açılması sonucu başına saçmalar isabet etmişti. Dilek'in nişanlısı, düğünlerde silah sıkılmasının bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Yoğun bakıma kaldırılan Dilek'ten ise haber geldi.

04 Kasım 2021, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Olay, 31 Ekim'de, Suruç ilçesi Molla Hamza Mahallesi'nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, tabanca ve tüfekleriyle havaya rastgele ateş açtı. Ailesiyle birlikte amca çocuklarının düğününe katılan Dilek Doğantürk, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede inceleme yaptı.

 Düğünün yapıldığı alanda 643 boş kovan bulan jandarma, havaya ateş açtığı belirlenen, aralarında Molla Hamza Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Doğantürk'ün de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı

MUHTAR GÖREVDEN ALINDI

Suruç Kaymakamlığı, düğünde havaya ateş açılmasına göz yumduğu gerekçesiyle Muhtar İbrahim Halil Doğantürk’ü görevden aldı. Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, birbiriyle kuzen olduğu öğrenilen Mehmet, Kadir, İbrahim, Mehmet Emin ve Mehmet Doğantürk tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, görevinden uzaklaştırılan muhtara ev hapsi cezası verirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


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