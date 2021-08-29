Türkiye Düğünde büyük şok! Gelin pozitif çıkınca, damat ve davetliler karantinaya alındı

Düğünde büyük şok! Gelin pozitif çıkınca, damat ve davetliler karantinaya alındı

Türkiye

Düğünde büyük şok! Gelin pozitif çıkınca, damat ve davetliler karantinaya alındı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Halise Nurselin S. ve Muhammet S.'nin düğün merasimi sonrası gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Damat ve gelinle yakın temaslı olan 22 kişi karantinaya alındı.

29 Ağustos 2021, Pazar 20:43 Son Güncelleme:
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Çameli ilçesinde yaşayan Halise Nurselin ve Muhammet S., geçtiğimiz 22 Ağustos'ta Kolak Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde yapılan düğünle evlendi. Nurselin S. dünya evine girdikten bir gün sonra boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle Çameli Devlet Hastanesi'ne gitti. Geline burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine filyasyon ekipleri, mahallede çalışma başlattı. Damat Muhammet S. ve düğüne katılan 22 kişi karantinaya alındı. Çameli Kaymakamlığı tarafından düğüne katılan ve temaslı olan kişilerin, filyasyon ekiplerine başvurulması istendi.

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli)

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