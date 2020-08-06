Düğünde damat dahil 5 kişiye 6 bin liralık ceza kesildi

Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi’nde 2 gün önce yapılan bir düğünde, davetliler maske takmayıp, sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti. Düğünde bazı davetliler de tabancalarla havaya ateş açtı. Ayrıca çocukların ellerine tabanca verdi. Cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Büyük tepki çeken görüntüleri mercek altına alan Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, damat Oğuzhan C. (24) ile kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Osman H.'nin de (27) aralarında olduğu 5 kişiye, toplam 6 bin 86 TL para cezası kesti. Kurusıkı tabancaya el konuldu.

DHA