Türkiye Düğünde gelin ve damada verdikleri hediye herkesi şaşkına çevirdi

Düğünde gelin ve damada verdikleri hediye herkesi şaşkına çevirdi

Türkiye

Düğünde gelin ve damada verdikleri hediye herkesi şaşkına çevirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, damadın arkadaşlarının evlenen çifte takı yerine verdiği hediye, görenleri şaşırttı. Damat Nihat Alyukarı, 'Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum.' dedi.

26 Ekim 2021, Salı 12:16 Son Güncelleme:
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 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde servis şoförünün düğün töreninde, çifte takı yerine minibüs lastiği hediye edildi.

Seher ve Nihat Alyukarı çifti, İslahiye ilçesinde bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılan davetlilerden Yasin ve İbrahim Göğebakan, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya hediye olarak süsledikleri minibüs lastiğini hediye etti.

Arkadaşlarının hediyesi karşısında şaşıran damat Alyukarı, "Bizim için sürpriz oldu. Şok oldum, kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.



ÇEYREK ALTINDAN DAHA PAHALI

Çifte araç lastiği hediye eden lastik dükkanı sahibi İbrahim Göğebakan da "Arkadaşımıza düğün hediyesi olarak çeyrek altından daha pahalı olan kendi aracının lastiğini hediye etmeyi düşündük. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah." diye konuştu.

Düğünler için alışılmışın dışında olan hediye, damat ve gelinin yanı sıra davetlileri de gülümsetti.


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