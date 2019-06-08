Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı: 4 yaralı

Eskişehir’de sokak düğününde halay çekenlere otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

08 Haziran 2019, Cumartesi 14:04
A A
Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı: 4 yaralı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen, A.Y. ve O.K’nın bulunduğu 81 DT 359 plakalı otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak’taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı’ya (16) çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazaya karışan A.Y. ile O.K’nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...