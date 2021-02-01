Türkiye Düğünde ilginç anlar: Eski sevgilime son bir kez sarılabilir miyim?

Düğünde ilginç anlar: Eski sevgilime son bir kez sarılabilir miyim?

Türkiye

Düğünde ilginç anlar: Eski sevgilime son bir kez sarılabilir miyim?

Malezya'da paylaşılan bir TikTok videosu izleyenleri şaşırtıyor. Düğününe eski sevgilisini de çağıran bir kadının müstakbel kocasına sorduğu soru sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

01 Şubat 2021, Pazartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Malezya'da yapılan bir düğün sosyal medya sayesinde bir anda dünyada gündem oldu. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti. 

Herkesi hayrete düşürdü 

Düğünlerde yaşanan ilginç olaylar sık sık sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar yoluyla gündem oluyor. ancak Malezya'da yaşanan bu düğünde yaşananlar kelimenin tam anlamıyla herkesi hayrete düşürdü. 

Düğüne eski sevgilisini çağırdı 

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu. 

Düğüne davet edilen eski sevgili çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. 

Ancak gelinin farklı bir fikri vardı. Eski sevgilisine evlilik yeminin etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti. Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son kez sımsıkı sarıldı. 

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