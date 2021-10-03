Türkiye Düğünde muhtar dehşeti! Çift neye uğradığını şaşırdı

Düğünde muhtar dehşeti! Çift neye uğradığını şaşırdı

Türkiye

Düğünde muhtar dehşeti! Çift neye uğradığını şaşırdı

Osmaniye’de, düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi. Cennet Erdoğan ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu tabancadan çıkan kurşun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

03 Ekim 2021, Pazar 14:27 Son Güncelleme:
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Osmaniye’de, Cennet Erdoğan (26) ve nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu (27), katıldıkları düğünde havaya ateş etmek isteyen Muhtar Emre Ozan Güvel'in tartışma sırasında yere düşen tabancasından çıkan kurşunla yaralandı.

Olay, Sumbas ilçesinde dün akşam saatlerinde Döğenli Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde meydana geldi. Düğüne katılan Döğenli Mahallesi Muhtarı Emre Ozan Güvel, tabancasıyla havaya ateş etmek istedi.

BACAĞINA SAPLANDI

Bu sırada çevresindeki vatandaşlar da engel olmaya çalıştı. Güvel'in tabancası tartışma sırasında yere düştü. Yere çarpan tabancadan çıkan kurşun, düğüne misafir olarak katılan Cennet Erdoğan'ın ayağını sıyırdıktan sonra nişanlısı Mehmet Özdemircioğlu'nun bacağına saplandı. Paniğe kapılan misafirler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan çift, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Özdemircioğlu, ameliyat edilmek üzere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili, Muhtar Emre Ozan Güvel gözaltına alındı.

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