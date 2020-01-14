Düğünde şaşırtan kare! Lav püskürten yanardağın önünde evlendiler

Ülkenin en aktif ikinci yanardağı Taal, Pazar günü önce duman ve kül ardından da lav püskürtünce, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkartmıştı. En üst düzey alar seviyesi ise 5.

Ülkenin en aktif ikinci yanardağı Taal, Pazar günü önce duman ve kül ardından da lav püskürtünce, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkartmıştı. En üst düzey alar seviyesi ise 5.

Patlama nedeniyle Filipinler'de hayat durmuş, Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları da geçici süreliğine ertelenmiş, 240 uçuş iptal edilmişti.

Ancak Chino Vaflor ve Kat Bautista Palomar adlı çift, yanardağa çok yakın olmalarına rağmen düğüne devam etti. Üzerlerine kül yağmaya başladığını söyleyen davetliler, sosyal medyada dağ ve duman manzaralı fotoğraf ve videolar paylaştı.









Görüntülerde düğün alanının üzerinde koyu bir duman tabakasının oluştuğu ve şimşeklerin çaktığı görülüyor.

Düğün fotoğrafçısı Randolf Evan, BBC'ye "Hazırlıklar devam ederken saat 14.00 gibi yanardağdan beyaz duman yükselmeye başladı. Düğünün yapıldığı yer yüksekte olduğu için ve dağın altında olmadığı için bir tehlike görmediler. Üzerimize kül yapmaya başladı. Ancak karanlık çökünceye ve küller çamura dönüşmeye başlayıncaya kadar tehdit altında hissetmedik" dedi.

Evan, "Kimse düğünü erken bitirip gitmek istemedi. Sürpriz bir şekilde herkes çok sakindi. Davetliler, çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşuyordu. Bu yüzden herkes kalmayı tercih etti" diye konuştu.

Milliyet



