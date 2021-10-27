Türkiye Düğüne 5 gün kala korkunç son! Düğün davetiyesinde yazanlar kahretti

Düğüne 5 gün kala korkunç son! Düğün davetiyesinde yazanlar kahretti

Türkiye

Düğüne 5 gün kala korkunç son! Düğün davetiyesinde yazanlar kahretti

Kayseri’de gelin olmaya hazırlanan Dilan Tarı düğününe 5 gün hayatını kaybetti. Evlenecek çiftin düğün davetiyesinde yazanlar kahretti.

27 Ekim 2021, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Kayseri’de Mert Savcı (25) ile dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Tarı (24), düğününe 5 gün kala geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Tarı'nın cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.

GELİN OLACAKTI, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ziya Gökalp Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan Dilan Tarı, 22 Ekim'de rahatsızlanarak bayıldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tarı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım servisinde 4 gün yaşam mücadelesini veren Tarı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tarı'nın, nişanlısı Mert Savcı ile düğününe 5 gün kaldığı öğrenildi.

Genç çiftin 31 Ekim'de gerçekleştirilecek düğün davetiyesindeki, 'Hazırlıkları uzun süren filmimiz sonunda tamamlandı. Birlikte izlemeye ne dersiniz?' ifadesi dikkat çekti.

Tarı'nın cenazesi, bugün memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verilecek.


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