Düğünler başka bahara kaldı

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, 1.5 ay sonra Marsilya’da gerçekleşecek 30 kişilik düğün davetini corona virüs salgını nedeniyle iptal etmişti. Çift bu yaz sonunda İstanbul’daki evlerinde kıyılacak sade bir nikah töreniyle evlenecek.

Eylül ayına ertelediler

Nurgül Yeşilçay da 2 yıldır birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile mayısta evlenecekti. Düğünü eylül ayına ertelemeye karar verdiler.





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