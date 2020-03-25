Magazin Düğünler başka bahara kaldı

Düğünler başka bahara kaldı

Magazin

Düğünler başka bahara kaldı

Corona virüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik iptal edilirken düğünlere de iptal ya da erteleme geldi. Evlilik hazırlığı aşamasında olan çiftler düğünlerini ertelerken ünlü isimlerden de düğün erteleme haberleri gelmeye devam ediyor.

25 Mart 2020, Çarşamba 07:02 Son Güncelleme:
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Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, 1.5 ay sonra Marsilya’da gerçekleşecek 30 kişilik düğün davetini corona virüs salgını nedeniyle iptal etmişti. Çift bu yaz sonunda İstanbul’daki evlerinde kıyılacak sade bir nikah töreniyle evlenecek.

Eylül ayına ertelediler

Nurgül Yeşilçay da 2 yıldır birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile mayısta evlenecekti. Düğünü eylül ayına ertelemeye karar verdiler.


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