Dünya evine girmeyi planlayan çiftler koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerine en fazla 11 kişiyi davet edebiliyordu ve yeme içme ikramı bulunmuyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kademeli normalleşme genelgesinde 15 Haziran tarihi itibariyle düğünlerin nasıl olacağına ilişkin detaylar yer almıştı. Peki, düğünlerde en fazla kaç kişi olabilir? Düğünlerde ikram serbest mi? İşte yanıtı…

DÜĞÜNLERDE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olan Haziran ayı kademeli normalleşme genelgesine göre, düğünler ve nikah törenleri yapılmaya başlamıştı. Ancak düğünler ve nikah törenlerinde en fazla 100 kişi bulunabiliyordu.

Ancak genelgede 15 Temmuz tarihi itibariyle kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla düğünlere en fazla kaç kişinin katılabileceği sınırın kalkacağı belirtildi.

Böylelikle düğünlerde kişi sınırlaması büyük oranda kalkmış oldu.

DÜĞÜNLERDE İKRAM SERBEST Mİ?

Yine aynı genelgede yer alan açıklamalarda 15 Temmuz tarihi itibariyle düğünler ve nikah törenlerinde ikram kısıtlamasının kaldırılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, kısıtlamalar kapsamında saat 21.00 itibariyle düğünler sona erecek.



