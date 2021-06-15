Türkiye Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

Türkiye

Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

1 Haziran tarihi itibari ile nikah törenleri ve düğünlere izin verilmişti. Kademeli normalleşme ile birlikte 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı da kaldırıldı.

15 Haziran 2021, Salı 15:52 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı. Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

CNNTÜRK

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