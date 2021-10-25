KKTC’de yaşayan Dursun ailesi, düğünlerinde zarf içinde konulan 5 tane sahte 50 lirayı görünce isyan etti. Baba Mehmet Dursun, sosyal medyada sahte paraları yayınlayarak “Zahmet edip geldiniz ya teşekkürler!” dedi. Ailenin bir yakını da başka düğünde zarfın içine ‘monopoly’ oyun parası bırakılmasından yakındı. (Ömer Bilge/Hürriyet)

SAHTE PARALARIN FOTOĞRAFINI YAYINLADILAR

KKTC’de Karpaz yarımadasında sahil köyü Kaplıca’da yaşayan Trabzon Çaykara kökenli Ahmet ve Arzu Dursun çifti, geçen cuma oğulları Ogün’ün evlendirdi. Ogün Dursun, Meltem Semiz’le İskele Belediyesi Düğün salonunda dünyaevine girdi. Baba Ahmet Dursun sosyal medya hesabından gelen konuklardan birinin zarf içinde verdiği 5 adet 50 liranın sahte çıktığını duyurdu. Paraların fotoğrafını yayınlayan Ahmet Dursun, “Düğünümüze gelip Sahte Para takanlar size de teşekkürler! Zahmet edip geldiniz ya” notu düştü.

"SAHTE İNSAN ÇOK PİYASADA"

Şaşkınlık içinde kalan aile yakınları, sahte para paylaşımına büyük tepki gösterdi. Çiçek Özçelik Özhamit, kızının görümcesinin düğününde de sahte para ve zarf içinde monopoly oyun parası çıktığını yazdı, “Sahte para kadar sahte insan çok piyasada” diye tepki gösterdi.

POS CİHAZI ÖNERİSİ!

Bir başka yakınları Rasim Koç sahte para takan davetliye, “Gelmesen çok daha makbule geçerdi” serzenişinde bulundu. Mehmet Gökmen ise, “Neyse ki 50 TL. Ya altın olsaydı” yorumunda bulundu. Damadın amcası, “Belki de sahte olduğunu bilmeden zarfa koymuşlardır” yorumlarına, “Bilerek yaptılar, açık paralar sahte değil, zarfa koymuşlar” dedi. Rabia Özcömert, POS makinası kullanılmasını tavsiye etti. Düğünde sahte para KKTC medyasında da geniş yer buldu.



