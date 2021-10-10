Türkiye Düğünü kana bulayan olay! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Düğünü kana bulayan olay! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Düğünü kana bulayan olay! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Giresun’un Piraziz ilçesindeki düğünde silahla ateş açan A.G., 'nin kurşunları Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. Talihsiz kadın Bulancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, A.G ise yaralı.

10 Ekim 2021, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Giresun’un Piraziz ilçesindeki düğünde silahla ateş açan A.G., hem kendisini hem Altun Hülya Şimşek'i (48) yaraladı. Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

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