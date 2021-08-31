Düğünü karıştıran olay! Davetlilerin arasında patladı! Korkuyla kaçıştılar
Sultangazi'de, havai fişeklerin davetlilerin arasına düşerek patladığı düğünde, alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar kameraya yansıdı.
31 Ağustos 2021, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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Sultangazi'de, mahalle arasında yapılan düğünde atılan havai fişek, yükseldikten sonra davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetlilerin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde 50. Yıl Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde meydana geldi. Düğünde bir grup, hemen yakınlarda havai fişek patlatmaya başladı.
Yanlış yerleştirilen havai fişekler, bir süre havada yükseldikten sonra düğündekilerin arasına düşerek patladı. Alandakilerin korkuyla kaçıştıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
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