Düğününüzü sigortalatın!

İstatistiklere göre planlanan her 10 düğünden ikisi doğal afetlerden kazalara pek çok sebepten ötürü iptal ediliyor. Bu alanda ilk düğün sigortası ürününü hazırlayan Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, Türkiye’de benzeri olmayan Düğün İptal Sigortası’yla düğün sahiplerini güvence altına aldığını söyledi.

10 DÜĞÜNDEN 2'Sİ İPTAL EDİLDİ

Haziran, temmuz ve ağustos aylarının, özellikle de bayram tatilleri bu döneme denk gelince, en çok düğün yapılan aylar olduğunu söyleyen Buğday, “Haliyle de şimdilerde pek çok gelin ve damat adayı ve tabii aileleri de o büyük gün için harıl harıl hazırlık yapıyor. Ancak bu hazırlık süreçleri, bazen de düğünle zaman istendiği gibi gitmiyor, hatta düğünler gerçekleşmiyor. Üstelik iptal edilen düğünlerin sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. Verilere göre Türkiye genelinde yılda ortalama 550 bin çift nikah masasına oturuyor, fakat planlanan düğünlerin yaklaşık yüzde 20’si de iptal ediliyor” dedi.

En sık yaşanan neden ise çiftin veya yakınlarının başına ölüm, yaralanma, hastalık gibi talihsizliklerin gelmesi. Buğday iptal nedenlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Düğün tarihinin sonradan belli olan önemli bir başka tarihle çakışması veya bir doğal afetin yaşanması ve düğün mekanıyla ilgili çıkan sorunlar. Yine çiftin zehirlenme nedeniyle hastaneye yatması, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, gelin veya damadın ya da yakınlarının askerlik veya meslekle ilgili zorunlu göreve çağırılması ve de evlenecek kişilerin psikolojik sağlıklarının bozulması. Gelin ve damadın düğün mekanına ulaşım sorunu yaşaması, açık hava düğünlerinde kötü hava koşulları, kutlama sırasında havaya ateş açılması sonucu kaza ya da ölümlerin yaşanması, davetliler arasında yaralamalı, ölümlü kavgalar ve takılan takıların kaybolması veya çalınması."

Düğün iptallerini güvence altına alan sigorta poliçesi sunduklarını söyleyen Emre Buğday, “Alınabilecek en iyi önlem ise düğün iptal sigortası yaptırmak. Düğün İptal Sigortası, düğün sahiplerini düğün öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara, düğünün ertelenmesi veya iptal edilmesi risklerine karşı güvence altına alıyor” dedi.

Düğün iptallerini güvence altına alan sigorta poliçesi sunduklarını söyleyen Emre Buğday, “Alınabilecek en iyi önlem ise düğün iptal sigortası yaptırmak. Düğün İptal Sigortası, düğün sahiplerini düğün öncesinde, esnasında ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara, düğünün ertelenmesi veya iptal edilmesi risklerine karşı güvence altına alıyor” dedi.

Gelinlik, damatlık, düğün pastası, alyanslar, çiçekler, düğün hediyeleri ve davetlilerin hediyelerinin de güvence altına alındığını belirten Emre Buğday, “Düğün İptal Sigortası ile gelin ve damadı bir yıl boyunca, kaza sonucu hayatını kaybetmelerine karşı sigortalıyoruz. Düğünden bir gün önce, düğün günü ve düğünden bir gün sonrasında da 300 davetli sigortalanıyor. Her türlü riske karşı sigortalayarak, bu en mutlu günlerinde de müşterilerimizin yanlarında yer alıyoruz” diye konuştu.