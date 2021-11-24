DUHA NAMAZI NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

Duha namazı, güneşin doğarak ufuk düzleminde beş derece yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğmasından itibaren yaklaşık olarak 50 dakika sonra kılınması uygun olan bir namaz olarak belirtilmektedir. Duha namazının diğer adları da İşrak namazı ve kuşluk namazı olmaktadır. Duha namazı iki rekat kılınması gereken bir namaz çeşidi olmaktadır. İslam dini peygamberi olan Hz. Muhammed( sav )'in bir hadisinde Duha namazının önemini şu şekilde belirtmektedir: '' Ey Ademoğulları, günün ilk zamanlarında benim için dört rekattan oluşan nafile namazını kılmaktan acizlik göstermeyin ki gün bitiminde sizi korumayı tekeffül edebileyim.'' Duha namazı pek çok faziletlere sahip bir ibadet olmaktadır. Bu namaz iki rekat olmakla beraber 8 ve 12 rekatta kılınması mümkün olan bir namaz olmaktadır. Duha namazını kılarken rekat sayıları arttıkça bu namazın kişiye sağladığı faziletlerde artmaktadır. Duha namazının en önemli faziletlerinden biri de insanın bu namazı kılarak bedeni için sadaka ödemesi olmaktadır. Duha namazına başlamadan önce niyet edilmesi gerekmektedir. Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve namaza başlanır.

KAÇ REKATTIR, HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?

Dini kaynaklarda kılınması teşvik edilen namazlardan biri de Duha namazı olmaktadır. Duha namazı en az iki rekat kılınabildiği gibi dört, sekiz ve on iki rekat olarak da kılınması mümkün olan bir namaz olmaktadır. Duha namazını kılarken iki rekatta bir selam vermenin dört rekatta bir selam vermekten daha sevap olduğu belirtilmektedir. Duha namazını kılanların dört rekatta bir selam vermeleri de mümkün olmaktadır. Duha namazını kılmanın vakti güneş doğduktan sonra 45 dakika geçmiş ise Duha namazı kılınabilmektedir. Bu namaz gündüz vaktinin dörtte birini kapsayan zaman dilimini geçtikten sonra kılınır ise kılan kişiye daha fazla sevap kazandırmaktadır. Duha namazının iki rekat olarak kılınışı şu şekilde olmaktadır:

İlk rekatta, "Niyet ettim Allah rızası için Duha Namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

"Allahu Ekber" denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaz kılınmaya başlanır.

Subhaneke duası okunur. Daha sonra Euzü besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'den kısa olacak şekilde üç ayet yada üç ayet miktarı uzunlukta bir âyet okunur.

Rüku'ya doğru gidilir. Secde'ye ulaşılır ve doğrularak tekrar Secde'ye gidilmesi gerekmektedir. İlk rekatı bu şekilde tamamlanan Duha namazının İkici rekatında ayağa kalkılır ve kıyama durulması gerekmektedir. Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur ve ardından Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunarak Ruku'ya gidilmesi gerekmektedir. Rukudan Secde'ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde'ye gidilir. İkinci rekatta oturarak Ettahiyyatu ve Allahümme salli, Allahümme barik duaları ile Rabbena duası okunarak sağa ve sola selam verilir ve Duha namazı tamamlanmış olur.

Duha namazı faziletleri oldukça fazla olan bir namaz olarak belirtilmektedir. Bu namazın faziletlerini anlatan çok sayıda hadisi şerif bulunmaktadır. Duha diğer bir adıyla Kuşluk namazı İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) tarafından kılınan bir namaz olmakla beraber kılınması tavsiye edilen namazlardan biri olarak ele alınmaktadır. Duha namazı camide iken cemaat ile kılınamadığı durumlarda tek başına evde nafile namaz olarak da kılınması mümkün olmaktadır.



