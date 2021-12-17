Duha suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) yetim olduğu ancak yalnız olmadığı ve Allah-u Tealâ’nın himayesi altında olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, yetimlere ve yardım isteyenlere iyi davranılmasını emredilmektedir. İşte, Duha suresi ile ilgili bilinmesi gereken önemli detaylar ile Türkçe ve Arapça okunuşu…

DUHA SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Vedduha.

2.Velleyli iza seca.

3.Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.

4.Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula.

5.Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.

6.Elem yecidke yetiymen feava.

7.Ve vecedeke dallen feheda.

8.Ve vecedeke 'ailen feağna.

9.Femmel yetiyme fela takher.

10.Ve emmessaile fela tenher.

11.Ve emma binı'meti rabbike fehaddis.

DUHA SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

DUHA SURESİNİN TÜRKÇE ANLAMI

1.Kuşluk vaktine andolsun,

2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7.Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9.Öyleyse sakın yetimi ezme!

10.Sakın isteyeni azarlama!

11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.

DUHA SURESİNİN TEFSİRİ

Duhâ kelimesi “kuşluk” anlamına gelmekle birlikte çoğu müfessirler, 2. âyetteki “gece”nin alternatifi olarak burada bütünüyle gündüz vakti için kullanıldığı kanaatindedirler. İbn Âşûr’a göre ise kelime burada da kuşluk vaktini ifade etmekte olup bununla tıpkı kuşluk vakti güneş ışığının yeryüzünü bütünüyle kaplaması gibi vahiy ışığının da dünyaya inip aydınlatmaya başladığına imada bulunulmuştur. 2. âyetteki gece karanlığı da Hz. Peygamber’in bu vakitte evinde veya Kâbe çevresinde sesli olarak Kur’an’ı okuduğu, müşriklerin ise onu gizlice dinledikleri vakit olup bundan dolayı bu iki vakit üzerine yemin edilmiştir. Yeminin amacı putperestlerin artık Hz. Peygamber’e vahyin gelmez olduğu, Allah’ın onu terkettiği iddialarının gerçekle ilgisinin bulunmadığını kesin bir dille belirtmektir (XXX, 394-395).

DUHA SURESİNİN FAZİLETİ

Duha Suresini 7 kez okuyan kimsenin evinden bir şeyi çalınmaz. Bir şeyi kaybolmaz.

Duha Suresini okuyan kimsenin evine veba, taun ve cin girmez. Evi demirden bir sur gibi korunur.

Duha Suresi kaybolan bir kimsenin ismi niyet edilerek okunursa, o kişi kısa zamanda geri döner.

Duha Suresini 40 gün, günde 40 kere okuyan kimse "Allah'ım Ya Ganiyy ve Ya Muğni adınla beni öyle zenginleştir ki, bundan sonra fakirlik yüzü görmeyeyim" diye dua ederse Allah her zaman yardımcısı olur.

Duha Suresini sevgi kazanmak için okuyan kimse sevgi kazanır.

Duha Suresini okuyan kimse sıkıntı ve bunalımlardan Yüce Allah'ın izni ile kurtulur.

Duha Suresini her gün sabah namazından sonra okuyan kimse, her türlü kötülüklerden korunur.

Duha Suresini okuyan kimsenin evinde geçimsizlik olmaz.



