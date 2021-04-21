Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alır. Ölüm aylığı bağlanması için sigortalının vefatından önce adına belirli bir süre prim yatmış olmalı. Ölen eşten dolayı maaş alan dul eş yeniden evleninceye kadar aylık almaya devam edebilir.

EN AZ 5 YIL SİGORTA

Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en önemli şart prim gün sayısı. Vefat eden kişi adına ölüm tarihi itibarıyla en az 5 yıl prim ödenmiş ise geride kalanlara ölüm aylığı bağlanır. Vefat eden kişi SSK’lı ise bu durumda borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olup toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş olması halinde de geride kalanlara dul ve yetim aylığı bağlanabilir.

YENİDEN EVLENİRSE...

Dul maaşı vefat eden kişi ile ölüm tarihinde yasal evlilik bağı bulunan eşe bağlanır. Sigortalının eşinin çalışması veya kendi sigortalılığı nedeniyle aylık veya gelir alıyor olması bu durumu değiştirmez. Dolayısıyla vefat eden kişinin eşi çalışsa da emekli olsa da ölüm aylığı alabilir. Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde eşe bağlanacak aylık oranı yüzde 75 olur. Ölüm aylığı alan eş yeniden evlenirse maaşı kesilir. Kişi ilk evliliğinden ölüm aylığı alırken, ikinci kez evlendiği anda ilk evliliğinden hak etmiş olduğu ölüm aylığı kesilir. Yani yeniden evlenen eş, evliyken eski eşinden dolayı ölüm aylığı alamaz.

KIZLARDA YAŞ SINIRI YOK

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuğunun aylığı kesilir. Kız çocuk boşanırsa yeniden hak sahibi konumuna gelir ve aylık alabilir. Kız çocuk evlenirken çeyiz parası almış ise boşanır boşanmaz yeniden hak sahibi olmaz. Erkek çocuklarında ise yaş sınırı var. Erkek çocukları 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir. Orta öğretime devam eden erkek çocuk 20, yüksek öğrenime devam eden erkek çocuk ise en fazla 25 yaşına kadar ölüm aylığı alabilir. Yaş şartını geçen erkek çocukların aylıkları kesilir.

GERİYE DÖNÜK 5 YIL ÖDENİR

Dul ve yetim maaşı için gerekli şartlar oluşuyorsa yazılı olarak SGK’ya başvurmak gerekiyor. Gerekli şartları sağladığı halde SGK’ya başvurmayanlara otomatik olarak aylık bağlanmıyor. Hem anne, baba ve kocadan birlikte aylık kazandığını bilmeyenler, hem de dul kalan erkeklere ölüm aylığı bağlandığını bilmeyenlerin SGK’ya başvuru yaparak hak sahibi olduklarını anlamaları çok önemli. Eğer kişi ölüm aylığı hak etmesine rağmen SGK’ya başvuru yapmadıysa, 5 yıl geriye dönük olarak ölüm aylıklarını talep edebiliyor. Özellikle eşini kaybeden erkeklerin hak sahibi olup olmadıklarını öğrenmeleri için SGK’ya başvurmalarında fayda var.

ERKEKLERE DE VAR

Dul aylığının sadece kadınlara bağlandığıyla ilgili yanlış bir algı var. Kanun, erkek, kadın ayrımı yapmıyor, sigortalının eşi olarak hak sahibi kişiyi tanımlıyor. Bu nedenle eşini kaybetmiş erkekler de ölüm aylığı alabilir. Eşini kaybetmiş erkeğin çalışması veya emekli olması ölüm aylığı almasına engel olmadığı için evlenmediği sürece ölüm aylığının alınması mümkün.