Dul ve yetim aylığına temmuz ve ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, dul ve yetim aylığına 2022’nin ilk ayında yapılacak zam belli oldu. Bununla birlikte, en yüksek dul ve yetim aylığı 15.055 TL’ye yükseldi…

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon, Temmuz’da 1,80 Ağustos’ta 1,12, Eylül’de 1,25 Ekim’de 2,39, Kasım’da 3,51, Aralık’ta ise 13,58 oldu. Böylelikle dul ve yetim aylığı zammı yüzde 25,65 ile yüzde 27 oranında oldu.

2022 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklisi ile dul-yetim maaşı (TL)

DUL AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Dul maaşı hesaplanması için vefat eden eşin çocuğu yoksa maaşının %75 'i kadarı eşe verilir. Vefat eden kişinin çocuğu varsa maaş oranının %50 'si eşe verilir. Vefat eden eşin çocuğu varsa maaşının %25'i çocuğa ya da çocuklarına verilir. Dul maaşı zam oranları ve miktarı özellikle enflasyon oranları belirler. Enflasyon oranına göre hesaplanan dul maaşı ödemeleri Ocak ve Haziran aylarında güncel bir şekilde yenilenmektedir.