Dul ve yetim aylığına yapılacak zam oranları emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları ile aynı ölçüde oluyor. Bu kapsamda yılın ilk 5 ayında elde edilen enflasyon verilerine göre, yapılması kesin olan yüzde 3’lük zam oranının yanı sıra yaklaşık yüzde 4,67 oranında bir zam daha bekleniyor. Peki, 2021 dul ve yetim aylığı hakkında merak edilenler…

DUL VE YETİM AYLIĞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli zam oranlarının belli olmasıyla birlikte Dul ve yetim maaşları da otomatik olarak belli oluyor. Yılın ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından dul ve emekli aylıkları da zamlanıyor. Diğer yandan söz konusu aylık sigortalılık türüne göre değişiklik gösteriyor.

3 Temmuz’da açıklanacak yılın ilk 6 aylık enflasyon verileri merakla beklenirken, analistler yılın ilk 5 ayında elde edilen verilere bakarak enflasyon oranlarına yönelik tahminlerde bulunuyor.

Bu yıl haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyonun yüzde 7,67’yi olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bakıldığında ise, hali hazırda emekli sandığı emeklilerine zaten yüzde 3 oranında zam verilecek. Yani arada yüzde 4, 67 oranında bir fark oluşuyor ve bu farkın da zam olarak emekliler ile dul ve yetim aylığı alanların maaşlarına eklenmesi bekleniyor.

2021 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığına ocak ayında yapılan zamlar şu şekildedir: