Ekonomi Dul, yetim ve gaziye ek ödeme

Dul, yetim ve gaziye ek ödeme

Ekonomi

Dul, yetim ve gaziye ek ödeme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "tütün ikramiyesi" olarak adlandırılan 2012 yılı ek ödemeleri bugün hesaplarda olacak.

22 Ocak 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Harp veya vazife malullüğü (gazi) aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine (dul ve yetimlerine), bu kapsamda olup da tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle maaşları kesilenlere her yıl ek ödeme (tütün ikramiyesi) veriliyor. Ödemeler bugün hesaplara geçecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hak sahiplerinin hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3.647 ile 6.631 lira arasında değiştiğini bildirdi.

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59 bin kişi alacak

Yılda bir kez verilen ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, “59 bini aşkın kişiye toplam 214.7 milyon lira ödeme yapılacak” dedi. Erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malullerinin faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre değişiyor.

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