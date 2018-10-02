Duman 6 operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Bursa’da yapılan kaçak sigara ve tütün operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, binlerce kaçak sigara ele geçirildi.

02 Ekim 2018, Salı 17:15
A A

Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, dün Bursa’da faaliyet gösteren 6 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda 55 kilo tütün, 22 bin 500 adet dolu şekilde satışa hazır makaron, 20 adet sigara sarma makinası ve elektronik sigarada kullanılan 25 adet likit ele geçirildi. Şüpheliler gerekli adli ve idari işlemler için ilgili birimlere sevk edildi. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.