Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs yaptılar Adıyaman’da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü