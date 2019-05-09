Dumansız sigaraları yolcu yanında getiremeyecek

Bir süredir elektronik sigaraların yerini alan ve “dumansız sigara” olarak internetten pazarlanan ürünlere yasak geldi. Ticaret Bakanlığı, özellikle KKTC ve Ukrayna’dan Türkiye’ye sokulan ısıtmalı tütün ürünlerinin yolcu yanında getirilmesini yasakladı. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, bir süredir klasik elektronik sigaraların yerini alan, dumansız sigaralar bakanlıkların gündemine girdi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen bir yazıda, piyasada, tütünü yakmak suretiyle değil, bir cihazla 350 dereceye kadar ısıtmak suretiyle ve duman çıkarmadan içilebilen yeni nesil sigaranın satışa çıkarıldığına dikkat çekildi. Cihazla ilgili herhangi bir yasal düzenleme olmadığı belirtilen yazıda, özellikle yurt dışından uçakla gelen yolcuların bu ürünleri beraberinde getirdiği ve bu üründen dolayı sıkıntı yaşandığı vurgulandı.

TÜTÜN MAMULÜ

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Ticaret Bakanlığı yazı üzerine konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na danıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı da yanıtında Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın, “Bu ürünün bugüne kadar bilinen ve mevzuatımızda tanımlanan tütün mamulü kategorilerinden herhangi birine benzer bir ürün olmadığı, bahse konu ürünün ‘yeni nesil sigara’ değil yeni tütün mamulü olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir” yönündeki tespitine yer verdi. Değerlendirmede, “ısıtılan tütün mamulü”nün Türkiye’de üretimi, ithalatı ve iç piyasaya arzının mümkün olmadığını kaydedilerek, bu ürünün yolcu beraberinde de getirilemeyeceğine işaret edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara ve diğer tütün mamullerinin ithalatı için Cumhurbaşkanlığı kararı alınması gerektiğini de anımsattı. Yazışmalar üzerine cihazın yurtdışından yolcu beraberinde getirilmesinin mümkün olmadığına karar verildi. Talimata göre söz konusu cihazı yanında getirenler yurda sokamayacak, yanında bu ürünü getirenlere gümrük tarafından işlem uygulanacak.

GLOBAL ŞİRKETİN YENİ STRATEJİSİ

“Yeni nesil sigara” olarak adlandırılan ısıtmalı tütün cihazları, 2 yılı aşkın bir süredir uluslararası dev bir sigara üreticisinin satış stratejilerinden birisini oluşturuyor. Bu ürünün, “dumansız sigara” olduğunu savunan sigara devi, ürünlerin tütün mamülü sayılmaması için dünya genelinde faaliyet gösteriyor. Sigara lobileri, tütünün yakılmadan ısıtılmasına dayanan sistemin sağlığa daha az zararlı olduğunu öne sürerek, ürünün sigara ve tütün yasaklarından muaf tutulmasını istiyor. Ancak, ürünün sağlığa daha az zarar verdiğine dair bilimsel bir veri bulunmuyor. Bu tip cihazlar, sigara bağımlılığının temel sebebi olan nikotinin solunmasını sağlıyor.

İNTERNETTEN SATILIYOR

Dumansız sigaralar, yurtdışından getirilerek internet sitelerinde satılıyor. İnternette bu ürünün, normal sigaradan çok daha az zararlı olduğu savunuluyor. Tütünün yanmasıyla ortaya çıkan pek çok zararlı ürünü içermediği öne sürülen ürünle ilgili temizleyici ve kılıf gibi pek çok aparat da internetten satın alınabiliyor ve yasak olmasına rağmen kargoyla adrese teslim ediliyor. Bu ürünün Türkiye’de üretimi ve satışına ilişkin yasal düzenleme bir dönem gündeme gelmiş, daha sonra düzenleme rafa kaldırılmıştı.