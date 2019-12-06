Son 3 yıldır uzaklaşan kruvaziyer gemileri, olumsuz güvenlik algısının düzelmesiyle bu yıl rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi. 2019’da 300 gemiyle 300 bin kruvaziyer turistin gelmesi bekleniyor. 2020’de ise şimdiden yapılan rezervasyonlarla 400 gemiyle 400 bin kruvaziyer turistin geleceği öngörülüyor.

İlki 5 Nisan'da

Türkiye’de de cruise gemilerinin yeni gözde limanı ise Galataport İstanbul. Çünkü 2020’de beklenen 400 geminin, 60’ı şimdiden Galataport için bağlantıya geçmiş durumda. Bu sayı 2021’de ise 170 olacak. POSTA’nın da sponsor olduğu ‘Perakende Günleri’nde konuşan Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, 2013’te ihalede 702 milyon dolar bedel ile aldıkları Galataport Limanı’na ilk cruise gemisinin 5 Nisan 2020’de geleceğini ve mayısta da halka açılacağını söyledi. Tavas, 2020’de 60 gemi ile 1.5 milyon turist ağırlayacaklarını belirtti.

Cruise gemilerini ağırlayacak 1.7 milyar dolara mal olan İstanbul Galataport projesinde yüzde 81 ile Doğuş Grubu, yüzde 19 ile Bilgili Holding ortaklığı bulunuyor.

2 milyar dolar: Cruise turizminin Türk ekonomisine sağladığı yıllık katkı.

2.3 milyon kişi: Türkiye’ye 2013 yılında 2 bin gemiyle gelen cruise turist sayısı (en iyi yıl).

GÜLTEN UĞURLU