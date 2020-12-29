Dumping Sendromu nedir? Seren Serengil hastalığını açıkladı

Şarkıcı ve magazin yorumcusu Seren Serengil, geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldı ve sosyal medyadan bir açıklama yaptı. 46 kiloya kadar düştüğünü ve ameliyat olması gerektiğini söyleyen Seren Serengil, hastalığının adını Dumping Sendromu olarak açıkladı. Hal böyle olunca, "Dumping Sendromu nedir?" sorusu merak konusu oldu. Dumping Sendromu, mide baypas ameliyatı geçiren kişilerde ortaya çıkıyor. Mide küçültme ameliyatında, mide hacmi oldukça küçültülüyor ve bağırsağın ortasına bağlanıyor. Bu durumda şekerli gıdaların tüketimi bazı hastalarda ciddi komplikasyonlara neden oluyor. Bu komplikasyonlardan bazıları; yemeklerden sonra çarpıntı, halsizlik, bulantı ve karında şişlik şeklinde görülebiliyor.

Çarpıntı

Baş dönmesi

Çarpıntı

Ciltte kızarıklıklar

İshal

Mide bulantısı ve kusma

Şişkinlik

Mide ağrısı ve kramp

Aşırı yorgunluk

Titreme

Konsantre olamama

Açlık hissi

Dumping Sendromu'ndan korunmanın yolları

Mide küçültme ameliyatı geçiren kişilerin, Dumping Sendromu'nu önlemek için yüksek lifli, proteinli ve kompleks karbonhidratlı gıdalar tüketmesi gerekiyor. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda var. Az ve sık yemeleri tavsiye ediliyor.

Dumping Sendromu tedavisi

Dumping Sendromu'nun tedavisi kişiden kişiye değişebiliyor. Ağır seyreden Dumping Sendromu vakalarında ise ameliyat ve ilaç tedavisi uygulanıyor.

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