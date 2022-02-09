Magazin 9 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam börek ve baklava ödülünü hangi takım aldı?
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9 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam börek ve baklava ödülünü hangi takım aldı?

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9 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dün akşam börek ve baklava ödülünü hangi takım aldı?

Dün akşam Survivor’da oynanan ödül oyununun sonunda, kazanan takım Gaziantep’ten gelen baklava ve su böreklerini yemeye hak kazandı. Bu haftanın eleme adaylarının pazartesi akşamı belli olmasının ardından 8 Şubat Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir ödül oyunu oynandı…

09 Şubat 2022, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Survivor All Star’da eleme gecesi öncesinde oynanan ödül oyununun kazananı belli oldu. Zorlu ada koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 8 Şubat akşamı su böreği ve baklavaları kazanmak için parkura çıktı. Bu hafta 8 eleme adayının bulunduğu eleme gecesinden önce kazanılan ödül oyunu yarışmacılar için büyük doping oldu. İşte, dün akşam Survivor’da oynanan ödül oyununa ilişkin detaylar…

DÜN AKŞAM SURVİVOR’DA KİM KAZANDI?

Dün akşam Survivor yine nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için parkura çıkarken, ödülünün su böreği ve baklava olması mücadelenin dozunu bir kat daha artırdı.

İlk etapta ünlüler ve gönüllüler takımının 1-1 eşit skora sahip olması nedeniyle ödül oyununda bir tur daha oynandı. Ünlüler takımından Mert ve gönüllüler takımından Ardahan’ın oynadığı etabın kazananı Ardahan oldu ve bu haftanın ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

9 ŞUBAT ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin ardından 4 eleme adayı belli oldu. Diğer yandan geçtiğimiz hafta Aycan’ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme gecesi yaşanmamıştı. Geçen haftanın eleme adaylarıyla birlikte 9 Şubat akşamı eleme potasında olan yarışmacıların sayısı 8’e çıktı. İşte bu haftanın eleme adayları…

  • Barış,
  • Birsen,
  • Mert,
  • Evrim,
  • Furkan,
  • Bora,
  • Gizem,
  • Sercan.

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