Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kartal Operasyonu'nda Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını açıkladı. Operasyonla ilgili yapılan son dakika açıklamasında, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nda 81 hedefin imha edildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." bilgisi paylaşıldı.

Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

'İnleri başlarına yıkılıyor'

Operasyonun başladığını sosyal medyadan duyuran MSB, "Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer vermişti.

Akar ve komutanlar Harekat Merkezi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin, "Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Pençe-Kartal' operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe-Kartal operasyonu başladı. Nerede olursa olsun ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör yuvalarını kurutacağız. Terörizm ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Pençe Kartal operasyonu açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi.

İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal operasyonu' ile ilgili, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. İnsanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor." dedi.







