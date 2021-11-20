Türkiye Dün gözaltına alınmışlardı... Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Dün gözaltına alınmışlardı... Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye

Dün gözaltına alınmışlardı... Dehşet görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul’un 3 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonda, “Çingene” ve “Meks” çetesinin 8 üyesi gözaltına alındı. Çete üyelerinin, Bağcılar’da mahalle arasında çift silahlı ve pompalı silahlı terör estirdikleri anların görüntüleri ortaya çıktı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 14:55 Son Güncelleme:
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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören’de uyuşturucu satışı ve sokak hakimiyeti için sürekli çatışan iki ayrı organize suç örgütünü takibe aldı.



DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Meks” ve “Çingene” isimli çetelerin üyelerinin sürekli çatıştıkları, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde bile silahlarla terör estirdikleri ortaya çıktı. Çete üyelerini çifte silahlı ve pompalı silahlarla terör estirdikleri anın da görüntüleri ortaya çıktı.

10 ÜYENİN 8'İ YAKALANDI!

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 10 çete üyesinden 8’ini kıskıvrak yakaladı… Çete üyelerine ait çok sayıda silaha da el konuldu.

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