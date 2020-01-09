Illinois Üniversitesi'ne bağlı UIC Flames takımında oynayan ABD'li Jesus Perez, İrlanda takımlarından Dundalk'la sözleşme imzaladı.

Bu sözleşme kulüp tarafından henüz resmi olarak duyurulmamışken Chino lakaplı Jesus Perez, Tinder profiline "İlk kez Avrupa'da, FC Dundalk'ta futbolcu" yazdı.

Jesus Perez'le eşleşen bir kişi ise bu fotoğrafın ekran görüntüsünü alarak transferi ortaya çıkardı.

Jesus Perez, ABD'deki performansıyla ABD Horizon Ligi'nde iki kez yılın oyuncusu olmayı başardı. Takımın 10 numarası ve kaptanı olan 22 yaşındaki oyuncu artık Dundalk forması giyecek.







